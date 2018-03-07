فيديو: قوة إسرائيلية خاصة تختطف رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فيديو: قوة إسرائيلية خاصة تختطف رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت
الشاب عمر كسواني
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، عصر اليوم الأربعاء، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر كسواني من أمام الجامعة.

وقالت مصادر محلية: إن القوة الخاصة المكونة من عدد من (المُستعربين)، اعتقلت كسواني، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحسب صحيفة (القدس) المحلية، فقد أفاد عدد من الطلبة، بأنه تم إطلاق الرصاص الحي في الهواء، بعد اكتشاف تواجد قوة للمستعربين، والتي كانت مدعومة بقوة من جيش الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب عملية الاعتقال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة.

بدورها، نقلت وكالة (الرأي) المحلية، عن رئيس نقابة الموظفين في جامعة بيرزيت، سامح أبو عواد قوله: "ندعو الطلاب والعاملين في الجامعة لاعتبار السبت المقبل، يوم غضب على نقاط التماس مع الاحتلال، رداً على اعتقال المستعربين لرئيس مجلس الطلبة عمر كسواني".

 

 



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