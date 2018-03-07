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اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية
2018-03-07
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رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض اليوم الأربعاء، عن اغتيال أحد قادته في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
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