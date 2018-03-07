أبو شهلا: 75% من النساء بغزة عاطلات عن العمل

أبو شهلا: 75% من النساء بغزة عاطلات عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
كرم وزير العمل مأمون أبو شهلا، صباح اليوم، موظفات الوزارة بمناسبة (الثامن من آذار)، "يوم المرأة العالمي"، مشيداً بالدور الكبير والمميز، الذي تقوم به المرأة الفلسطينية على كافة المستويات، مشيراً إلى أن موظفات الوزارة، ساهمن بأداء لافت ومشهود له في بناء الوزارة، وتنفيذ استراتيجيتها وسياستها على مدار السنوات الفائتة، وحتى يومنا هذا.

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة ، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي إيمان عساف، ورئيس وحدة الشكاوى د. سلام الخليلي، وموظفات الوزارة. 

وأكد أبو شهلا على أن وزارة العمل تعتبر خط الدفاع الأمامي للحكومة في مواجهة آفتي الفقر والبطالة المنتشرتين في الأراضي الفلسطينية، مبيناً بأن ما يقارب 450 ألف عاطل عن العمل وأغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، مشيراً إلى أن 85% من النساء في القدس عاطلات عن العمل، وما يقارب 75% من النساء في قطاع غزة أيضا لا يعملن، وبين أن ثلث شعبنا يعيش تحت خط الفقر. 

وتابع أبو شهلا قائلاً: إن المرأة الفلسطينية، تحظى بمكانة عالية بين شعوب العالم، نتيجة لدورها النضالي والتحرري، وهذا ما نلمسه أثناء المشاركة في المؤتمرات الدولية والعربية والإسلامية، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً لكل نساء العالم من خلال إسهاماتها وأدائها المميز على كافة الأصعدة.

يذكر، أن هذا التكريم جاء برعاية من شركة الوطنية موبايل.


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