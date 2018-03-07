الحكومة: قرار غواتيمالا نفاق للإدارة الأميركية وإسرائيل

الحكومة: قرار غواتيمالا نفاق للإدارة الأميركية وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
دان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، ووصف تلك الخطوة "بأنها تسجل مثالاً واضحاً على النفاق الدولي، ومحاولة بائسة للتقرب من الرئيس الأميركي على حساب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة"

وأضاف المحمود، أن قرار غواتيمالا قرار خاطئ، ويجب التراجع عنه، مستنكراً تصريحات المسؤولين في غواتيمالا (بأن قرار نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس قرار سيادي) حسب أقوالهم.

وتابع: القرار السيادي الذي تتحدث عنه غواتيمالا يشكل مساساً جوهرياً بعدالة قضيتنا، ومساساً بسيادتنا التي نكافح ونناضل من أجل تحقيقها على وطننا وعاصمتنا المحتلة، ما دفع عشرات آلاف الشهداء، والجرحى، والأسرى من أبناء شعبنا، من أجل حرية القضية.

وقال: "إن القرار يشكل خرقاً فاضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والتي ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني لعاصمتنا مدينة القدس المحتلة، وتعتبر أن أرض فلسطين على حدود عام 67 وفِي مقدمتها القدس الشرقية أرض محتلة على إسرائيل الانسحاب منها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية كافة، وأحرار العالم التدخل العاجل لوقف ومنع المساس بعاصمة دولة فلسطين المحتلة، وإنهاء الاحتلال عن كافة أرضنا المحتلة، وذلك من أجل ضمان الأمن، والسلام في المنطقة.

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: الدفاع المدني يُخَرّج الدفعة الأولى من متطوعي سكان روابي

فيديو وصور: الدفاع المدني يُخَرّج الدفعة الأولى من متطوعي سكان روابي

الوفد الأمني المصري يلتقي هنية لبحث سبل تنفيذ آليات المصالحة

الوفد الأمني المصري يلتقي هنية لبحث سبل تنفيذ آليات المصالحة

الشرطة تقبض على شخص بحوزته (11) قطعة أثرية في جنين

الشرطة تقبض على شخص بحوزته (11) قطعة أثرية في جنين

فيديو وصور: ثماني إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة نسوية برام الله

فيديو وصور: ثماني إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة نسوية برام الله

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر أسماء حجاج محافظتي الوسطى وجباليا لهذا العام

"دنيا الوطن" تنشر أسماء حجاج محافظتي الوسطى وجباليا لهذا العام

الخارجية: حل القضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق السلام

الخارجية: حل القضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: الدفاع المدني يُخَرّج الدفعة الأولى من متطوعي سكان روابي

فيديو وصور: الدفاع المدني يُخَرّج الدفعة الأولى من متطوعي سكان روابي

فيديو وصور: ثماني إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة نسوية برام الله

فيديو وصور: ثماني إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة نسوية برام الله

الخارجية: حل القضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق السلام

الخارجية: حل القضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق السلام

الاحتلال يشدد الخناق على بلدة بيت دجن وأراضيها الزراعية

الاحتلال يشدد الخناق على بلدة بيت دجن وأراضيها الزراعية

عربي

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

ولي العهد السعودي يغادر جمهورية مصر متوجهاً إلى بريطانيا

ولي العهد السعودي يغادر جمهورية مصر متوجهاً إلى بريطانيا

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة &#34;الارهاب&#34;

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة "الارهاب"

منوعات

فيديو:منى زكي وأحمد حلمي في جلسة تصوير رومانسية لأول مرة

فيديو:منى زكي وأحمد حلمي في جلسة تصوير رومانسية لأول مرة

فيديو: فلة الجزائرية​ تذرف الدموع وتعلن إعتزالها الغناء على المباشر

فيديو: فلة الجزائرية​ تذرف الدموع وتعلن إعتزالها الغناء على المباشر

فيديو: شاهد هنيدي يلتقط &#34;السيلفي&#34;ويسخر من قصر قامته

فيديو: شاهد هنيدي يلتقط "السيلفي"ويسخر من قصر قامته

صور: لماذا تجردت هند صبري من ملابسها أمام خالد أبو النجا؟

صور: لماذا تجردت هند صبري من ملابسها أمام خالد أبو النجا؟