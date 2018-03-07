الخارجية الإسرائيلية: لا نتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة

الخارجية الإسرائيلية: لا نتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شارك، قرابة 70 دبلوماسيًا أجنبيًا، أمس الثلاثاء، في جولة نظمتها نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي، بمناطق غلاف غزة.

 وكان الهدف من هذه الجولة، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) هو إطلاع الدبلوماسيين الذين يخدمون في إسرائيل، على الواقع الأمني على الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وفي بداية الجولة، زار الوفد منطقة النفق الذي تزعم إسرائيل، أنها اكتشفته بالقرب من معبر (كرم أبو سالم)، واستمعوا إلى شرح من نائب قائد كتيبة غزة، ونائبة الوزير حوطوبيلي، التي قالت: إن "الوضع الصعب في غزة سببه أزمة فلسطينية داخلية، وإسرائيل ليست المسؤولة عن ذلك"، مشيرة إلى أن موضوع "حل الدولتين لم يعد موضوعيًا".

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