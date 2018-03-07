فيديو: (كان ياما كان).. معرض فني يُجسّد التراث الفلسطيني بغزة

فيديو: (كان ياما كان).. معرض فني يُجسّد التراث الفلسطيني بغزة
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
جسد معرض (كان ياما كان) التراثي، الذي نظمته بلدية غزة في قرية الفنون والحرف بالمدينة، واقع التراث الفلسطيني، وذلك من خلال استعراض مجموعة من الصور الأثرية لأحياء قديمة في المدينة.

وقال م. عماد صيام، مدير المراكز الثقافية في بلدية غزة: إن هذا المعرض، يأتي ضمن سلسلة معارض نظمتها البلدية خلال الفترة الماضية.

وكشف صيام، عن إقامة معرض كبير بمناسبة يوم الأرض، وسيتم خلاله استعراض للتراث الفلسطيني من أجل ترسيخ الهوية في عقول الأجيال.

بدورها، أوضحت رنا كحيل، عضو منظم في المعرض، أن الهدف من إقامة المعرض، هو تعريف المواطن بالأماكن الأثرية في غزة.

وأشارت كحيل، إلى أن أحياء الدرج والشجاعية والزيتون، يوجد بها مناطق أثرية جميلة وقديمة جداً، لا يعرفها الكثير من الناس، وبالتالي من خلال هذا المعرض، نحاول ترسيخ الحفاظ على هذه المناطق الأثرية، والتي يعود بناء عدد منها لآلاف السنين.

فيديو: معرض كان ياما كان في غزة
 







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