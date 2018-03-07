آلاف المستوطنين اقتحموا الأقصى مع عضوين في الكونغرس الأمريكي 

آلاف المستوطنين اقتحموا الأقصى مع عضوين في الكونغرس الأمريكي 
رام الله - دنيا الوطن
رصد (مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني)، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى منذ بداية العام 2018 ، وشهد شباط/ فبراير المنصرم، ارتفاعاً في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى، حيث وصلت أعدادهم لـ 1626 مستوطناً إلى جانب عضوين في الكونغرس الأمريكي.

وأضافت الدراسة التي أعدها المركز لهذا الشهر، أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال شباط/ فبراير، بلغت 1626، بينهم رجال مخابرات، وقوات خاصة، وطلاب الهيكل المزعوم، و368899 سائحاً.

وشهد شباط/ فبراير اقتحام عضوين في الكونغرس الأمريكي لباحات المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، وجاءت هذه الخطوة لتحريض المستوطنين على اقتحامات متكررة ومتواصلة للمسجد الأقصى.

ورصد المركز، اقتحام عضوي الكونغرس ديفيد ماكنلي، وسكوت تبتون، للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين، وحرضت زوجة تبتون الجماعات الدينية اليهودية والمستوطنين المتطرفين لاحتلال المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه، وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وتواصل سلطات الاحتلال منع عشرات المقدسيين من دخول المسجد الأقصى، والبلدة القديمة في القدس المحتلة، بحجة إدراجهم على "القائمة السوداء" والتي تحظر عليهم دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بحجج أمنية.

فيما تعمل قوات الاحتلال، ووحداته الخاصة، على تأمين اقتحامات المستوطنين من جهة باب المغاربة في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يعمد المستوطنون المقتحمون على تأدية طقوس دينية لاستفزاز المسلمين.

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