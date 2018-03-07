عصام العاروري: احتجاز الاحتلال لـ "1200 جثمان" انتهاك للكرامة الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن

حذر مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، من أن منح الكنيست صلاحيات لشرطة الاحتلال، باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على دفنها، سيعزز من هذه السياسة، ويزيد من فترات احتجاز الجثامين.



وشدد العاروري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، على ضرورة التحرك على كافة المستويات الشعبية والسياسية، من أجل وقف هذه السياسة التي تنتهك كرامة الإنسان الفلسطيني، إذ تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 17 جثماناً في الثلاجات و1200 جثمان في مقابر الأرقام.