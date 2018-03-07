هل يؤدي قانون التجنيد إلى تفكيك حكومة نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه في ظل تمسك وزير المالية موشيه كحلون، وأعضاء الكنيست المتدينين المتشددين (الحريديم)، بتهديداتهم بتفكيك الحكومة الإسرائيلية، حتى نهاية الشهر، إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الائتلاف المحيطة بمشروع قانون التجنيد، يبدو أن تفكيك الائتلاف الحاكم أصبح أقرب من أي وقت مضى.



وقالت الصحيفة: إن الوزير كحلون، أكد في مؤتمر معهد المواصفات، أمس، "أن الشعب الإسرائيلي سيجلس في ليلة عيد الفصح مع ميزانية أو بدون وزير مالية".



ورد رئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غفني (يهدوت هتوراة) عليه قائلاً: "حسناً، ستكون ليلة عيد الفصح من دون وزير للمالية".



وتحدث كحلون عن الأزمة المحيطة بمشروع القانون وقال: "إننا نسبب الضرر لعدد كبير من السكان، هؤلاء لا يهمهم قانون التجنيد، وأنا أدعو زملائي مرة أخرى، استيقظوا... إذا رأيت أنا وزملائي في حزب (كلنا) بأن الميزانية لن تمر حتى عيد الفصح، فسأعرض على زملائي الاستقالة من الحكومة".



وفى اجتماع للجنة المالية، طالب غفني بتحديد موعد للمصادقة على قانون التجنيد، وقال رئيس اللجنة المشتركة لفحص قانون التجنيد، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) له: "لن أتحمل مسؤولية إسقاط الميزانية، ولكننا لن نمرر قانوناً غير مناسب من دون استكمال مناقشته، يجب عليك وعلى المدير العام لوزارة المالية الاجتماع معاً وحل المشكلة".