هذا ما فعلته مياه الصرف الصحي للقطاع بمستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن وزارة الصحة الإسرائيلية، أصدرت تعليمات للمزارعين بمستوطنات غلاف غزة، بوقف استخدام مياه الآبار لأغراض الري الزراعي.



ووفق ما أوردت الصحيفة العبرية، فإن القرار جاء بسبب مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، التي لوثت المياه الجوفية بمنطقة غلاف غزة.



وأوضحت الصحيفة، أنه صدرت هذه التعليمات لمستوطنتي (سديروت) و(شاعر هنيجيف)، والتي تعتبر الأكثر تضرراً من تدفق مياه الصرف الصحي بغزة.



وقالت الصحيفة العبرية: إن المزارعين في غلاف غزة، قلقون جداً من هذه الظاهرة، ويتمنون من الحكومة وضع الحلول لها.



ونقلت (يديعوت) عن الون شوستر، رئيس المجلس الإقليمي (شاعر هنيجيف) قوله: "نحن نعمل المستحيل لمنع وصول مياه الصرف الصحي لغزة إلينا، ونسعى لتحويل مساراتها بعيداً عنا، وهذا يكلفنا كثيراً، ومجاري غزة هي بمثابة عقاب كبير لنا".