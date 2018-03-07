مع تقليص خدماته.. مركز (الوفاء) يتوقف عن استقبال مُسنين جدد

مع تقليص خدماته.. مركز (الوفاء) يتوقف عن استقبال مُسنين جدد
خاص دنيا الوطن - أسامة الكحلوت
لم تترك الأزمة المالية التي تضرب قطاع غزة، المركز الوحيد للمسنين في قطاع غزة، فدخلت عليه من أوسع أبوابه، وقلصت خدماته، مما دفع إدارته للتوقف عن استقبال مُسنين جدد، بعد إيقاف الكثير من المساعدات الدولية عن المركز، والتي اتخذت بعدها إدارة المركز عدة قرارات للتعامل مع أزمتها الحالية.

بدأت أزمة مركز المسنين والضائقة الاقتصادية والمالية مطلع عام 2017 وصولاً إلى بداية عام 2018، حيث بدأت الإرهاصات تضرب المركز مع قيام منظمة الأغذية العالمي، بوقف المساعدات للمركز بداية تشرين الأول/ أكتوبر ثم أعادتها مؤقتاً نهاية عام 2017، لتقطعها بشكل نهائي وكامل بداية العام 2018.

ومما ضاعف الأزمة للمركز، هو تقليص التبرعات المحلية من أهالي القطاع لأكثر من 80 بالمائة، والتي تعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليها المركز، مما زاد الوضع حرجاً وتردياً في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع عموماً، بالإضافة للاحتياج المتزايد للوقود والمستلزمات في ظل اعتماد المركز على المولدات الكهربائية لتوفير التدفئة والوجبات للحفاظ على سلامة المسنين، وأصبحت هذه الخدمات مهددة بالتوقف في أي لحظة نتيجة الحصار الخانق الذي يُعاني منه الجميع.

مدير مركز (الوفاء لرعاية المسنين) المهندس بسمان العشي، قال: إن المركز يقدم الإيواء الشامل لـ 44 مسناً، وهم 25 سيدة و19 رجلاً، ممن هم فوق الستين عاماً، وليس لهم أبناء ذكور، وليس لهم من يعيلهم في الحياة اليومية، وليس لهم دخل كافٍ يوفر لهم الحياة الكريمة، ويقدم لهم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتأهيل الطبي والمجتمعي على مدار الساعة ومدى الحياة بدون أي مقابل.








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