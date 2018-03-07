التعاون الإسلامي تتواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم رؤية الرئيس عباس

التعاون الإسلامي تتواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم رؤية الرئيس عباس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشف ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، عن شروع المنظمة، بتشكيل لجنة اتصال وزارية للتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لدعم رؤية الرئيس محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف لتحقيق السلام من جهة، وممارسة ضغوطات على الدول المؤثرة في العالم والدول الأوروبية، للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الرويضي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، على أهمية أن يكون هناك موقف إسلامي موحد، تجاه دولة غواتيمالا، التي أعلنت أنها ستنقل سفارتها للقدس في أيار/ مايو المقبل، وكذلك الدول التي من الممكن أن تحذو حذوها، مشددًا في السياق على التحركات المهمة، التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الصدد.

وأشار الرويضي، إلى ضرورة القيام بعدد من الخطوات لمقاطعة الدول، التي ستنقل سفاراتها لمدينة القدس.

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