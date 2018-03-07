خلال 72 ساعة.. الاحتلال يعتزم تسليم جثمان الشهيد إسماعيل أبو ريالة

رام الله - دنيا الوطن

أبلغ رئيس شعبة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا، أنّ الجيش يعتزم تسليم جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا) إلى عائلته في قطاع غزة.



ووفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن القناة العبرية العاشرة، فإن نيتسان أبلغ المحكمة، أنه سيتم إعادة الجثمان في غضون 72 ساعة.



ويُمنع الاحتلال من تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلا بإذن من المحكمة العليا، للنظر فيه في حال وجود اعتراضات من عوائل الجنود المفقودين بغزة.