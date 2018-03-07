صور: الجيش المصري يستخدم مدفعًا روسيًا مُدمرًا في سيناء

رام الله - دنيا الوطننشرت مواقع مصرية، فيديو يظهر استخدام الجيش المصري، مدفعًا روسيًا مُدمرًا، خلال عمليات القوات المصرية في سيناء ضد التنظيمات المسلحة.ووفق صحيفة (روسيسكايا غازيتا) الروسية، فقد قالت، إنه خلال القتال في سيناء، استخدمت القوات المسلحة المصرية، وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز (SP122)، وهذه الأنظمة هي تكافل حقيقي للتكنولوجيات الروسية والأمريكية.وأكدت الصحيفة الروسية، أن هذا المدفع طورته القوات المصرية، اعتماداً على مدفع (D -30) الذي اعتمده الجيش السوفيتي في عام 1963، وهو عبارة عن مدفع 122 ملم هاوتزر.واستخدم الجيش المصري هذا السلاح في أوائل السبعينيات، كما أنه استخدمه خلال حرب أكتوبر في العام 1973.