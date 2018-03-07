تعود لعام 1886.. العثور على أقدم رسالة مطبوعة في العالم

تعود لعام 1886.. العثور على أقدم رسالة مطبوعة في العالم
الرسالة التي عثر عليها
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الغارديان) البريطانية: إن زوجين من جزيرة ويدج، عثرا في كانون الثاني/ يناير الماضي، على أقدم رسالة في العالم، وذلك في أحد شواطئ غربي أستراليا، حيث وجدت تونيا إلمان الرسالة بداخل زجاجة، ملقاة على رمال الشاطئ.

وقال كيم إلمان، زوج تونيا: اعتقدت في البداية، أن الرسالة مجرد قمامة، ولكنها احتفظت بها، بعد أن وجدت بأنها مميزة، وأنها ستشكل إضافة في مكتبة منزلنا، وفق الصحيفة.

وأوضحت، أن الرسالة مطبوعة في ألمانيا، وتم كتابتها بتاريخ 12 حزيران/ يونيو عام 1886، وتم المصادقة عليها من قبل متحف أستراليا الغربية.

ويقول مساعد أمين المتحف في علم الآثار البحرية، روس أندرسون: إن الرسالة تم إلقاؤها من سفينة الإبحار الألمانية "بولا" في عام 1886، لتعبر المحيط الهندي، على بعد 950 كيلو متراً من الساحل الأسترالي.

وأوضح أندرسون، أنه في عام 1886، كانت السفن الألمانية تُجري تجربة إلقاء آلاف من الرسائل، من أجل تتبع التيارات البحرية، وتم في كل رسالة وضع إحداثيات السفينة، وتاريخها واسمها، وهو ما ساعد أندرسون على استنتاج الحقائق السابقة.

ومن بين آلاف الرسائل، تم العثور على 662 رسالة أخرى من نفس التجربة الألمانية، وكان آخر رسالة تم اكتشافها في عام 1934، فيما ذكرت (الغارديان، أن أقدم رسالة في زجاجة عثر عليها، يعود عمرها لـ 108 أعوام.

وقال إلمان: إنه بعد إحضار الرسالة الأثرية للمنزل، كانت رطبة، فوضعها في الفرن مدة خمس دقائق لكي تجف.

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