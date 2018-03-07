وثيقة عسكرية إسرائيلية تحوي معلومات حساسة متاحة عبر الإنترنت

وثيقة عسكرية إسرائيلية تحوي معلومات حساسة متاحة عبر الإنترنت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وثيقة عسكرية سرية تتبع لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحتوي معلومات حساسة حول فاعلية الجيش وإجراءاته، أصبحت متاحة على شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان نشر الوثيقة جاء نتيجة لهجوم إلكتروني، أو حادث من قبل الوزارة أو الجيش، مشيرةً إلى أن قسمين من الوثيقة على الأقل يتضمنان أسماء آليات أو نظم دفاعية، كان الجيش الإسرائيلي، يحتفظ بها بشكل سري حتى الآن، كما تكشف الوثيقة في قسم منها عمليات وحدة عسكرية محددة.

ووفقًا لـ (هآرتس)، يمكن لأي شخص الاطلاع على المعلومات الواردة في الوثيقة، رغم أن نشرها في وسائل الإعلام، يمثل انتهاكًا للوائح الرقابة العسكرية.

وقال متحدث عسكري للصحيفة: إن الكشف عن الوثيقة سيتم التعامل معه باعتباره "خطأ أمنيًا خطيرًا في مجال المعلومات"، وسيجري التحقيق فيه.

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