ولي العهد السعودي يغادر جمهورية مصر متوجهاً إلى بريطانيا

ولي العهد السعودي يغادر جمهورية مصر متوجهاً إلى بريطانيا
ولي العهد السعودي يغادر مصر
رام الله - دنيا الوطن
غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس الثلاثاء، إلى بريطانيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الملكة إليزابيث وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أمير ويلز ورئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطحب ولي العهد السعودي إلى مطار القاهرة الدولي لتوديعه عقب اختتام زيارته للقاهرة"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وأعرب ولي العهد عن تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة والدافئة التي لاقاها خلال زيارته لمصر، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ومتمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل القاهرة، الأحد الماضي، في زيارة رسمية شارك خلالها في افتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية المصرية برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عقد جلسة مباحثات رسمية مع السيسي تناولت أبرز ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقى اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل. .

وزار الأمير محمد بن سلمان الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما شاهد عرضا مسرحيا فى دار الأوبرا، وشارك في افتتاح أعمال تطوير الجامع الأزهر بعد انتهاء أعمال ترميمه التي استغرقت ثلاثة سنوات بمنحة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.


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