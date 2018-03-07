إعادة فتح أبواب السفارة الأميركية في أنقرة

إعادة فتح أبواب السفارة الأميركية في أنقرة
السفارة الأمريكية في أنقرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السفارة الأميركية في أنقرة، أنها ستفتح أبوابها مجددا اليوم الأربعاء، بعد إغلاق استمر يومين بسبب إنذار أمني أوقفت قوات الأمن التركية بعده 4 أشخاص قالت إنهم خططوا لتنفيذ اعتداء على السفارة.

وأوضح ديفيد غاينر المتحدث باسم السفارة، أن سفارة الولايات المتحدة ستعمل بشكل طبيعي وستقدم خدماتها الاعتيادية اعتبارا من اليوم الأربعاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأثنى غاينر على الدعم الذي قدمته الشرطة التركية لضمان أمن منشآت السفارة وموظفيها.

وأغلقت السفارة الأميركية لدى تركيا، التي استهدفت عام 2013 بهجوم مسلح تبنته جماعة يسارية متطرفة، أبوابها أمام العموم، الاثنين والثلاثاء، بسبب "إنذار أمني" أعلنته مساء الأحد.

وعقب هذا الإنذار، أكدت وسائل إعلام توقيف أربعة عراقيين خططوا بحسب قوات الأمن التركية لتنفيذ اعتداء على السفارة.

وجرى اعتقال المشتبه فيهم في مدينة شمشون على البحر الأسود (شمال) خلال عملية مداهمة.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الأشهر الأخيرة. وتأخذ تركيا خصوصا على الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تشنّ أنقرة عملية ضدها في جيب عفرين بشمال غرب سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة "إرهابية"، في حين تدعو واشنطن أنقرة إلى التركيز على محاربة تنظيم الدولة.

فيديو أرشيفي: قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في أنقرة موصدة الأبواب بسبب "تهديد أمني"

 

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