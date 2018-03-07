ترامب ينفي وجود فوضى في البيت الأبيض

فيديو أرشيفي: مراقبون: مواقف ترامب تشير إلى حالة فوضى في البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، وجود فوضى في البيض الأبيض، بعد سلسلة الاستقالات والإقالات التي شملت أشخاصا من كبار المسؤولين في إدارته.وأورد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "النظرية الجديدة للأخبار الزائفة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض. خطأ"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتأتي تغريدة ترامب بعد أيام قليلة على الإعلان المفاجىء عن مغادرة هوب هيكس البيت الأبيض، وكانت من أقرب مستشاريه.وأضاف ترامب: "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار".وحذر الرئيس الأميركي: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب بتبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)".وخلص الرئيس الأميركي إلى القول: "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".