العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة "الارهاب"

رام الله - دنيا الوطن

بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أمس الثلاثاء، في عمان مع ينس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي، جهود محاربة "الارهاب" والتعاون في المجالات العسكرية والتدريبية، حسبما افاد بيان للديوان الملكي.



وركز لقاء الملك عبد الله وستولنبرغ على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية، وفي جهود محاربة "الإرهاب" الذي يهدد خطره منظومة الأمن والسلم العالميين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال البيان: "تم التأكيد على ضرورة البناء على الاتفاقيات القائمة بين الجانبين، خصوصا برنامج التعاون والشراكة الثنائي المرتبط ببناء القدرات الدفاعية للمملكة، إضافة إلى تجديد عضوية الأردن في مجموعة الشركاء المتقدمين مع الحلف لمدة ثلاث سنوات أخرى".



واكد الملك حرص الأردن على تمتين علاقات الشراكة مع حلف شمال الأطلسي.



من جانبه، أعرب ستولنبرغ عن "تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك، لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع التحديات الإقليمية"، مؤكدا "حرص الناتو على الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى أعلى المستويات".



كما أعرب عن تطلعه لقيام الملك بزيارة إلى مقر حلف الناتو، والاستماع إلى رؤيته حيال القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



وبحث ستولنبرغ في وقت سابق مع رئيس هيئة الأركان الاردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة.



كما أجرى لقاءات مع وزيري الخارجية ووزير الدولة لشؤون الاعلام لبحث التعاون بين الجانبين.



وصل أمين عام الناتو الى الأردن الثلاثاء قادما من العراق في اطار جولة له في المنطقة.