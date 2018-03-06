ادعيس: تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها حماية للمواطن المقدسي

رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال تفقده اليوم الثلاثاء مؤسسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف اهمية تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها من أجل حماية ودعم المواطن المقدسي الذي يعاني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقاته اليومية عليه في كافة شؤون حياته خاصة بعد اعلان ترامب بحق مدينة القدس .



وأضاف ادعيس بأن القدس والمسجد الأقصى وكافة المؤسسات المقدسية سواء الدينية او الأهلية، يحتاجون منا إلى كل جهد في حمايتهم والدفاع عنهم.



كما تعهد ادعيس بايلاء مؤسسة دار الايتام بفرعيها في القدس والعيزرية كل رعاية ودعم من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .



بدوره أوضح مدير عام المؤسسة مؤيد الحلو جملة المشاريع الهامة والحيوية والإنجازات التي تتنفيذها المؤسسة والرؤية المستقبلية لها في سبيل تطوير أدائها وأقسامها خدمة لهذه الشريحة من المجتمع.



كما وأشاد بدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقديم دعمها الكامل للمؤسسة وللمتبرعين والداعمين للمؤسسة وعلى التعاون المستمر بين الجميع في سبيل تطوير المؤسسة وأقسامها، ولكل من ساهم في عمارتها واستمرارها.



وأكد الحلو بنهاية الجولة على أهمية المؤسسة التي أنشئت لرعاية أسر الشهداء في بداية القرن العشرين في العام 1922م لتنشئتهم تنشئة دينية ومهنية ويخرجوا للمجتمع أعضاء نافعين لأنفسهم ووطنهم وأمتهم.



وفي سياق اخر افتتح ادعيس ومدير عام اوقاف القدس الشيخ إبراهيم زعاترة مركز عبد الله بن عباس لتعليم وتحفيظ القران الكريم في العيزرية بحضور ممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية والمحلية والدينية والمتبرعين والداعمين لهذا المركز .



وبين ادعيس خلال الافتتاح ان وزارة الأوقاف تضع نصب أعينها خدمة القرآن الكريم ونشره في كل مكان في هذا الوطن المبارك ، موضحاً ان افتتاح هذا المركز هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم وأنها تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح المزيد من مراكز ودور القران الكريم .



ودعا القائمين على هذا المركز وزير الاوقاف الى مزيد من الدعم والمساندة من اجل اعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم .