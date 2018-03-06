مصر والسعودية: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مصر والسعودية: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، واستنادا لحق الدولتين بما يحقق تطلعات وأهداف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الجانبين اليوم الثلاثاء، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر.

وفي سياق آخر، أعرب الطرفان عن رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيران إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

واتفق الطرفان على التنسيق خلال عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية، في إطار جامعة الدول العربية.

كما أكدا على عزمهما التصدي لخطر التطرف، ومواجهة كل من يقدم لهما الدعم أو التمويل أو الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.

وحسب البيان، فإن القاهرة والرياض أعربتا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بينهما.

كما أبدت المملكة دعمها الكامل لجهود مصر لاستئصال "الإرهاب" من شبه جزيرة سيناء، في إطار عملية "سيناء 2018".

وأكد الجانبان أهمية على تعزيز التعاون بينهما لمواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن العراق.

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