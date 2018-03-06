الاحتلال ينشر كاميرات حديثة على الطرق الاستيطانية بالضفة

رام الله - دنيا الوطن

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بنشر كاميرات جديدة ذات خصائص تكنولوجية متطورة على الطرق الاستيطانية في الضفة الغرية، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية عبرية.



وبحسب موقع (روتر) التابع للمستوطنين، فقد تم نشر عدد من هذه الكاميرات في طرق استيطانية قرب رام الله، لإجراء اختبارات عليها.



وقال الموقع ذاته: "إن هذه الخطوة، تأتي في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي جهوده لمنع وقوع عمليات ضد المستوطنين".



ووفقاً للموقع، فإن هذه الكاميرات، ستمكن الجيش من تحديد هويات الأشخاص، ولوحات السيارات، وأصحابها.