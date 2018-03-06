شرطة جنين تقبض على مطلوب للعدالة أثناء محاولته الفرار لأراضي 48

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب للعدالة من مخيم جنين، أثناء محاولته الفرار إلى أراضي 48.



وأفاد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن قوة من الشرطة، وبمساندة الأمن الوطني، قبضت على الشخص المطلوب منذ عدة سنوات، والصادرة بحقه ثماني مذكرات قضائية بالحبس، لعدم دفع الدين بمبالغ مالية زادت عن (170) ألف شيكل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكد ارزيقات، أنه تم إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً للمذكرات القضائية حسب الأصول.