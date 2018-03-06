وصول حاملة طائرات أمريكية إلى سواحل إسرائيل

فيديو أرشيفي: حاملة الطائرات الأمريكية "الخارقة" الجديدة

رام الله - دنيا الوطنوصلت حاملة الطائرات الأمريكية (ايو جيما) اليوم الثلاثاء، إلى السواحل الإسرائيلية، وعلى متنها 1400 فرد من قوات المارينز و1100 من البحارة و25 طائرة، للمشاركة في المناورات المشتركة "جنيفر كوبرا" بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي التي انطلقت الأحد الماضي، وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "ستقوم السفينة الحربية (ايو جيما) التابعة للقوات الأمريكية بالرسو على شواطئ إسرائيل، وذلك كجزء من تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي"، بحسب ما جاء على وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف البيان: "على متن حاملة الطائرات 1400 جندي مارينز، و1100 بحّار، و25 طائرة و3 حوامات".وتابع البيان: "تركز المناورات العسكرية بين الجيشين على تحسين القدرات الدفاعية، وصد أي هجوم باليستي، وبالإضافة الى التعاون الجوي، ستجري تدريبات إضافية، يشارك فيها حوالي 650 من مشاة البحرية الأمريكية"، مضيفاً بأن "المناورات ستمكن من تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي".وقال فاريل سوليفان قائد الفيلق البحري الأمريكي المشارك في المناورات: "هذه المناورات تشكل فرصة غير عادية للجيشين للعمل معاً وإظهار الالتزام المتبادل".وتبدأ يوم غد الأربعاء في أنحاء مختلفة من إسرائيل المناورات العسكرية الكبرى المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي والمسماة "جونيفر كوبرا".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه، بأن المناورات سيشارك فيها نحو 2500 جندي أمريكي و2000 جندي من قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية، لتحسين جاهزية التصدي لتهديدات صاروخية من خلال استخدام منظومات مثل (حيتس) و(القبة الحديدية) و(مقلاع داود) و(باتريوت).يذكر، أن التمرين يجري في إسرائيل للمرة التاسعة منذ العام 2001، حيث يعتبر التمرين هذه السنة أكبر تمرين مشترك للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.وتعتبر حاملة الطائرات (ايو جيما) أقوى حاملة طائرات أمريكية، ووظيفتها إسناد القوات البرية في الحروب، حيث كانت شاركت في حروب كثيرة بينها الحرب الأمريكية على العراق والحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان.وتأتي هذه المناورات في وقت صعد فيه قادة إسرائيل من تهديداتهم بحرب لا هوادة فيها، لا سيما مع لبنان و(حزب الله)، وسوريا وحماس في غزة، وإيران.