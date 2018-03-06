واشنطن: الاستخبارات الروسية والصينية تهدد أمننا

واشنطن: الاستخبارات الروسية والصينية تهدد أمننا
دانيل كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكد دانيل كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن الاستخبارات الروسية والصينية، تمثل تهديداً لأمن الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير مدير الاستخبارات الأمريكية للكونغرس الأمريكي، أن واشنطن تواصل مواجهة التهديدات الناجمة عن استخبارات أجنبية،  وأن المخاطر الرئيسية في هذا الخصوص تنطلق من روسيا والصين، حسب تعبيره.

ويعتقد كوتس، أن استخبارات خارجية، ستحاول التسلل إلى دوائر سياسية أمريكية مسؤولة عن اتخاذ قرارات، وإلى معاهد
 للدراسات في مجال الدفاع والطاقة والأموال، والتكنولوجيات المزدوجة، من أجل الحصول على معلومات حكومية سرية خاصة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "إن روسيا ستجري عمليات سيبرانية في الولايات المتحدة عن طريق وسائل إعلام روسية، خاضعة لسيطرة حكومة موسكو وغيرها من الوسائط، بغية استهداف انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وحسب كوتس، فإن روسيا تريد أن تشكل حواجز من شأنها نسف الثقة في العمليات الديمقراطية وإضعاف شراكة واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، والالتفاف على العقوبات الغربية، وتشجيع الآراء المناهضة للولايات المتحدة، إضافة إلى مواجهة مساعي أوكرانيا، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، للتكامل مع الهيئات الأوروبية.

فيديو أرشيفي: هل ستنهي روسيا والصين سيطرة الولايات المتحدة على العالم؟

 

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