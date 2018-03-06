فيديو: إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا إثر مواجهات بين المسلمين والبوذيين

فيديو: حالة الطوارئ في سريلانكا على إثر مواجهات بين المسلمين والبوذيين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السريلانكية عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، إثر وقوع أعمال عنف تعرض لها المسلمون أمس الاثنين، والتي أدت الى سقوط ضحايا، وإلحاق الأضرار بعشرات المنازل والمساجد.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن وزير التخطيط المدني السريلانكي رؤوف حكيم قوله: "مجلس الوزراء قرر فرض تدابير مشددة منها حالة الطوارئ لـ 10 أيام على مستوى البلاد".وفرضت الشرطة حظر التجول في منطقة كاندي وسط سريلانكا التي اندلعت فيها أعمال العنف، وذلك بعد أن خرق أشخاص من مثيري الشغب حظراً للتجوال ليلاً، وعاثوا فساداً في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد متحدث باسم الشرطة، نشر مئات عناصر القوات الخاصة في المنطقة لاستعادة النظام.وأعلنت الشرطة عن انتشال جثة رجل مسلم من تحت أنقاض منزل محروق الثلاثاء، مما يهدد بتأجيج التوتر الطائفي، الذي تشهده البلاد طيلة الأسابيع الماضية.وتعرضت مساجد ومنازل ومحلات تعود للمسلمين لأضرار بالغة، جراء اضطرابات اندلعت الاثنين في أعقاب مصرع رجل من الإثنية السنهالية على أيدي العصابات الأسبوع الماضي.وتم توقيف أكثر من 20 شخصاً، وفتح تحقيق في ممارسات الشرطة في كاندي، آخر المناطق التي امتدت إليها أعمال العنف الطائفي والإثني.وتجدر الإشارة إلى أن السنهاليين مجموعة إثنية غالبيتها من البوذيين، وتشكل نحو ثلاثة أرباع سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليون نسمة، فيما يمثل المسلمون 10% فقط من السكان.