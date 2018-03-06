حماس: أي تطبيع مع إسرائيل جريمة ومحاولة لتزوير وعي الأمة

حماس: أي تطبيع مع إسرائيل جريمة ومحاولة لتزوير وعي الأمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أي تطبيع عربي مع إسرائيل، جريمة لا تغتفر، ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الحركة اليوم الثلاثاء، مضيفة: "إن الشعب الفلسطيني لن يغفر أو يسامح كل من يطبع مع دولة الاحتلال"، معتبرة أن كل أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل تعمل على ترسيخ الاحتلال والتغطية على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقالت الحركة في بيانها: "هناك جهد كبير وجديد من التطبيع لا يثير خجلاً لدى المطبعين".

وأضافت: "إن ذلك يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، وهو إخلال بالموقف السياسي التاريخي الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلاً عن تشريع وجوده".

أخبار ذات صلة

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافياً بوجه عام

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافياً بوجه عام

الخارجية الفلسطينية: مواقف ترامب أضرت بالسلام ولا حل للصراع الا بالاعتراف بدولة فلسطين

الخارجية الفلسطينية: مواقف ترامب أضرت بالسلام ولا حل للصراع الا بالاعتراف بدولة فلسطين

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

عربي

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة &#34;الارهاب&#34;

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة "الارهاب"

تحطم طائرة روسية في سوريا ومصرع جميع ركابها

تحطم طائرة روسية في سوريا ومصرع جميع ركابها

محمد بن سلمان: قضية قطر &#34;تافهة جداً&#34; يستطيع أي وزير حلها

محمد بن سلمان: قضية قطر "تافهة جداً" يستطيع أي وزير حلها

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

منوعات

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين &#34;ذا فويس&#34; فلن تقطع المرحلة الأولى

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين "ذا فويس" فلن تقطع المرحلة الأولى

فيديو وصور:&#34;سلمى حايك&#34; بفستان ومكياج &#34;مبتذل&#34; بحفل الأوسكار

فيديو وصور:"سلمى حايك" بفستان ومكياج "مبتذل" بحفل الأوسكار

&#34;مجموعة MBC&#34; توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

"مجموعة MBC" توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

مسؤول هندي: &#34;موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث&#34;

مسؤول هندي: "موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث"