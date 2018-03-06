حماس: أي تطبيع مع إسرائيل جريمة ومحاولة لتزوير وعي الأمة

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أي تطبيع عربي مع إسرائيل، جريمة لا تغتفر، ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة.



جاء ذلك، في بيان أصدرته الحركة اليوم الثلاثاء، مضيفة: "إن الشعب الفلسطيني لن يغفر أو يسامح كل من يطبع مع دولة الاحتلال"، معتبرة أن كل أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل تعمل على ترسيخ الاحتلال والتغطية على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقالت الحركة في بيانها: "هناك جهد كبير وجديد من التطبيع لا يثير خجلاً لدى المطبعين".



وأضافت: "إن ذلك يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، وهو إخلال بالموقف السياسي التاريخي الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلاً عن تشريع وجوده".