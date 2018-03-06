فيديو: المدلل: لن نتحدث عن فشل جهود المصالحة.. ومصر مستمرة بجهودها

فيديو: المدلل: لن نتحدث عن فشل جهود المصالحة.. ومصر مستمرة بجهودها
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "لا نريد أن نتحدث عن أي فشل لجهود المصالحة الوطنية، حتى لو كان هناك عرقلة في تطبيق بنودها، لكن الكرة لا تزال في ملعب الرئيس محمود عباس".

وطالب المدلل في تصريح خاص لـ" دنيا الوطن"، الرئيس محمود عباس بإنهاء الإجراءات، وأن تأتي الحكومة بوزرائها إلى قطاع غزة، وأن يديروا أعمالهم، وأن يؤدوا مهامهم داخل مقرات وزاراتهم.

وأشار المدلل إلى أن هناك احتضاناً من جمهورية مصر للقضية الفلسطينية، وطمأنة من الجانب المصري أن جهودهم مستمرة حتى تحقيق المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد أن استمرار وجود الوفد الأمني المصري في قطاع غزة، يهدف لإنهاء الانقسام، وإنقاذ قطاع غزة.

لقاء خاص مع القيادي احمد المدلل

 

أخبار ذات صلة

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافياً بوجه عام

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافياً بوجه عام

الخارجية الفلسطينية: مواقف ترامب أضرت بالسلام ولا حل للصراع الا بالاعتراف بدولة فلسطين

الخارجية الفلسطينية: مواقف ترامب أضرت بالسلام ولا حل للصراع الا بالاعتراف بدولة فلسطين

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

اللواء الطيراوي يوزع الأوسمة على الطلبة المتفوقين بجامعة الاستقلال

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

صيدم: اتفاقية تعاون مرتقبة بين فلسطين والبرتغال لخدمة التعليم

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

الفنان مصري يعرض لوحات فنية لأطفال مرضى السرطان بمستشفى النجاح

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

اللواء النتشة يستقبل الطفلة انعام العطار وعائلتها

عربي

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة &#34;الارهاب&#34;

العاهل الاردني يبحث مع امين عام حلف الاطلسي جهود محاربة "الارهاب"

تحطم طائرة روسية في سوريا ومصرع جميع ركابها

تحطم طائرة روسية في سوريا ومصرع جميع ركابها

محمد بن سلمان: قضية قطر &#34;تافهة جداً&#34; يستطيع أي وزير حلها

محمد بن سلمان: قضية قطر "تافهة جداً" يستطيع أي وزير حلها

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

منوعات

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين &#34;ذا فويس&#34; فلن تقطع المرحلة الأولى

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين "ذا فويس" فلن تقطع المرحلة الأولى

فيديو وصور:&#34;سلمى حايك&#34; بفستان ومكياج &#34;مبتذل&#34; بحفل الأوسكار

فيديو وصور:"سلمى حايك" بفستان ومكياج "مبتذل" بحفل الأوسكار

&#34;مجموعة MBC&#34; توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

"مجموعة MBC" توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

مسؤول هندي: &#34;موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث&#34;

مسؤول هندي: "موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث"