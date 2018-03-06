فيديو: المدلل: لن نتحدث عن فشل جهود المصالحة.. ومصر مستمرة بجهودها

لقاء خاص مع القيادي احمد المدلل

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "لا نريد أن نتحدث عن أي فشل لجهود المصالحة الوطنية، حتى لو كان هناك عرقلة في تطبيق بنودها، لكن الكرة لا تزال في ملعب الرئيس محمود عباس".وطالب المدلل في تصريح خاص لـ" دنيا الوطن"، الرئيس محمود عباس بإنهاء الإجراءات، وأن تأتي الحكومة بوزرائها إلى قطاع غزة، وأن يديروا أعمالهم، وأن يؤدوا مهامهم داخل مقرات وزاراتهم.وأشار المدلل إلى أن هناك احتضاناً من جمهورية مصر للقضية الفلسطينية، وطمأنة من الجانب المصري أن جهودهم مستمرة حتى تحقيق المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام.وأكد أن استمرار وجود الوفد الأمني المصري في قطاع غزة، يهدف لإنهاء الانقسام، وإنقاذ قطاع غزة.