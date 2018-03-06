نتنياهو: ملتزمون بالسلام مع جيراننا.. لن نسمح لإيران بالتوغل بلبنان وغزة واليمن

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق السلام مع جميع جيرانها بمن فيهم الفلسطينيون.



جاء ذلك، خلال كلمة له أمام مؤتمر (إيباك) اليوم الثلاثاء، واصفاً قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة "بالتاريخي"، شاكراً الرئيس الأمريكي على هذا القرار.



وفي سياق آخر، قال نتنياهو: "لن نسمح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية، وأن تسعى جاهدة لبناء قواعد دائمة في سوريا، وأن تتوغل في لبنان واليمن وغزة".