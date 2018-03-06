الإفرنجي: وعودٌ رسمية لإنهاء التقاعد عن موظفي الجمارك بمعابر غزة

الإفرنجي: وعودٌ رسمية لإنهاء التقاعد عن موظفي الجمارك بمعابر غزة
خاص دنيا الوطن
قال أحمد الإفرنجي مدير عام الجمارك في معابر قطاع غزة: "إن الموظفين العموميين، الذين يعملون في جمارك معابر القطاع، تلقوا وعوداً رسمية اليوم الثلاثاء، من قبل وزارة المالية برام الله، لإنهاء التقاعد المالي والإداري عنهم".

وأكد الإفرنجي لـ "دنيا الوطن"، أنه وفق ما وعدت به المالية، فإنه بالإضافة إلى إنهاء التقاعد، فإن الوزارة قررت صرف مكافآت لكافة العاملين في جمارك المعابر، بأسرع وقت ممكن.

وذكر الإفرنجي، أن الموظفين ملتزمون بالبقاء على رأس عملهم في المعابر، وخدمة المواطنين والتجار، وفق الإجراءات المتبعة في كل معبر من معابر قطاع غزة.

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