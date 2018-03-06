خلال مؤتمر بواشنطن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

خلال مؤتمر بواشنطن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بخصوص رواتب عائلات الأسرى والشهداء ومنفذي العمليات.

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر السنوي لمنظمة (آيباك): إنه "يتوجب على الرئيس عباس وقف دعمه للإرهاب، وأن يوقف دفع رواتب من يقتل اليهود، وأن الرئيس عباس يدفع مبلغ سنوي يصل مقداره نحو 10% من الموازنة السنوية، لعائلات الفلسطينيين، وهذا رقم لا يُصدق"، وفق ما أورد موقع (i24news).

وتابع نتنياهو: "رسالتي لعباس، هي توقف عن دفع الرواتب للإرهابيين، لأن ما تفعله هي رسالة للأطفال الفلسطينيين حيث تقول لهم اقتلوا الإسرائيليين، واصبحوا أثرياء، يجب أن تكون لدى عباس طرق أخرى للاستثمار بهذه الأموال في تخصيصها للبنى التحتية والازدهار، كما أن أمريكا ستؤكد لعباس أنها لن تتسامح مع دعم الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأكمل: "نتواجد الآن في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أن اتخذ ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، شكراً ترامب على هذا القرار التاريخي، وشكراً على القرار التاريخي الآخر في نقل السفارة الأمريكية في أيار/ مايو".

وأكد نتنياهو، أن "إسرائيل لم تكن يوماً أقوى عسكرياً وبشكل خارق مما عليه اليوم، وهذا بفضل أمريكا"، موجهاً شكره للحكومة الأمريكية ولمؤتمر (آيباك) على دوره لحصول هذا التقدم وخصوصاً حصول إسرائيل على مقاتلات (إف 35).

وأضاف نتنياهو: أن "الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت العشرات من العمليات في مختلف أنحاء العالم ومختلف الدول"، وتم من خلال شاشة كبيرة استعراض طائرة مدنية إماراتية، وقال عنها "هذه الطائرة كانت ستنفجر بالأجواء لولا المعلومات الاستخباراتية التي تم تقديمها، العالم يعيش بالأمان بسبب الاستخبارات الإسرائيلية التي تحمي الأبرياء بمختلف أنحاء العالم".

في مجال التكنولوجيا، استعرض نتنياهو دور إسرائيل في هذا المجال، مؤكداً أن شركات عالمية في مجال التكنولوجيا والإنترنت تقيم مراكز أساسية في إسرائيل وتجري أبحاثاً فيها، كما وأشار الى طائرة تتحكم بالمياه التي يتم إعطاؤها للنبتة في مجال الزراعة، مضيفاً أن إسرائيل تقوم بتكرير 90% من مياهها المستهلكة.

وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعالم، أكد نتنياهو أن "الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل هي من ستجد نفسها معزولة" خلال استعراضه خريطة تظهر ازدياد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول العالم مؤخراً، مضيفاً "كل من يتحدث عن مقاطعة إسرائيل سنقوم بمقاطعتهم".

ووصف هذه الأخبار بالمفرحة، إلا أن الأخبار السيئة وفق تعبيره هي إيران على حد تعبيره، حيث قال "علينا أن نتعامل مع هذا التحدي، وهو ما يتعلق بإيران، القوة التي تقف خلف الكثير من الأمور السيئة، نظام طهران، الذي علينا أن نوقفه، وسنوقفهم".

وتابع: "العام الماضي تحدثت هنا أيضاً وحذرنا العالم من مغبة التوصل لاتفاق نووي مع إيران، الذي سيشكل تهديداً على إسرائيل ودول المنطقة"، مؤكداً أن الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران والدول الكبرى "منح إيران ممراً سريعاً لصناعة السلاح النووي".

واستطرد: "الاتفاقية لن تجعل إيران محباً للسلام إنما على العكس، وهذا تماماً ما حصل، واليوم إيران تسعى لإنشاء قواعد ثابتة في سوريا وإنشاء جسر من طهران إلى طرطوس في المتوسط، وهي تريد تحريك سلاحها البحري إلى سوريا لتسهيل مهاجمة إسرائيل وإنشاء مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان موجهة لإسرائيل".

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