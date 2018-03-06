المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل فرسان مالطا

رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل فرسان مالطا لدى دولة فلسطين ميشيل بورك بو، بحضور مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو.



وأكد المالكي، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيداً بالدعم الخيري الذي تقدمه دولة فرسان مالطا لدولة فلسطين، خاصة في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية.



واستعرض آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى خطاب الرئيس محمود عباس الذي يشكل فرصة لتحقيق السلام من خلال المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن في العشرين من شباط/ فبراير.



وتطرق المالكي إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرارها بمواصلة الاستيطان المخالف للقانون الدولي، وكافة قرارات الشرعية الدولية.



بدورها، أكدت بورك بو الاستمرار في تقديم الدعم للبرامج الإنسانية التي ينفذها مكتب تمثيل فرسان مالطا في كافة مدن وقرى فلسطين، ومن أهمها مستشفى العائلة المقدسة في مدينة بيت لحم، الذي يضم طاقماً طبياً يتم تدريبه وتأهيله أسبوعياً.



وتطرقت إلى دور المرأة الفلسطينية الريادي والأساسي في المستشفى بشكل خاص، وفي البرامج التأهيلية التي يشرف عليها مكتب فرسان مالطا بشكل عام.



يذكر، أن "فرسان مالطا"، هيئة دولية تتمتع بعضوية مراقب في منظمة الأمم المتحدة، وتعمل في المجال الإنساني ومقرها روما، وقد حظيت بصفة دبلوماسية كاملة لدى فلسطين عام 2014، كما هو الحال مع 108 دول في العالم، منها 8 دول عربية، ولها العديد من النشاطات في مجال الرعاية الطبية والاجتماعية في العديد من دول العالم ومنها فلسطين.