المدرسة الوطنية للإدارة تستضيف عضو مركزية فتح سمير الرفاعي

المدرسة الوطنية للإدارة تستضيف عضو مركزية فتح سمير الرفاعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استضافت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) سمير الرفاعي، للحديث عن تجربته الشخصية في الإدارة والقيادة، للمشاركين في برنامج إعداد القادة، الذي تنفذه المدرسة.

واطلع الرفاعي على منهجية عمل المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والبرامج التي تنفذها، وخطتها الاستراتيجية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها لصالح تطوير وتنمية الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام، والآلية التي تم اتباعها لاختيار المشاركين في برنامج إعداد القادة والبرامج الأخرى.

وأشاد رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة موسى أبو زيد، بمسيرة الرفاعي، وشكره على تلبية الدعوة، والحديث عن تجربته في الإدارة والقيادة، ومناقشة العوامل التي تساعد الشخص على أن يكون قيادياً ناجحاً.

من جانبه، قال الرفاعي: إن المدرسة الوطنية مثال للفخر والاعتزاز، وهي مؤسسة تعمل على بناء كوادر وتأهيلها تطبيقاً لمقولة الشخص المناسب في المكان المناسب، مثنياً على الدور الرائد والطليعي، الذي يقوم به رئيس مجلس الإدارة في هذا المجال.

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