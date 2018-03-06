مستوطن إسرائيلي: أريد رأس جبريل الرجوب "مثقوباً برصاصة"

رام الله - دنيا الوطن

طالب المستوطن الإسرائيلي، نتان مئير، الذي قُتلت زوجته دافنا في عملية طعن نفذت في مستوطنة عتنيئيل قبل عامين، برأس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب.



وقال مئير، في الكنيست اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته بجلسة عقدت في اللوبي البرلماني لزيادة "وعي النصر" في الكنيست: "أريد أن يعتقلوا جبريل الرجوب، وأريد أن يُقتل برصاصة في الرأس، الشاب الذي قتل زوجتي شاهد تحريض الرجوب، وهذا كان جنونه، بنظري نحن نتعامل معهم مع كفين من حرير، هذا واقع مشوب"، وفق ما أوردت (i24news).



وأضاف المستوطن الإسرائيلي: "النضال على هذه الأرض قائم منذ العديد من السنوات، ولكن قبل مئة سنة لم يكن أحد يُصدّق أن مليوني يهودي وعربي يعيشون هنا بسلام، في هاتفي يوجد مئات أرقام أصدقائي الروح بالروح، وهم عرب، ولكن لا يتحدثون ولا يرفعون صوتهم لأنهم يخشون من ذبحهم، ولكن هذا ما ترغب به الأكثرية، وهو أن يعيشوا معنا سوية وبسلام، مشكلة هذه الأكثرية هي أنهم يحرّضون ويجب معالجتهم وإزالتهم"، وفق زعمه.



وتابع: "سأقدم شكوى في الأيام القريبة بالشرطة ضد جبريل الرجوب، وسأطالب الشرطة الإسرائيلية باعتقاله، أدعو رئيس اللوبي لينضم إلي".