فيديو: مؤسسة تركية تطلق حملة لتوزيع 10 آلاف طرد غذائي بغزة

فيديو: جانب من الفعالية

خاص دنيا الوطن – محمد جلوأطلقت جمعية طريق الحياة التركية، اليوم الثلاثاء، حملة بعنوان "غزة تستحق الحياة"، وتوزيع (10) آلاف طرد غذائي، بتمويل من الشعب الإندونيسي، وبرعاية مؤسسة (SPM)، وذلك في ميناء الصيادين وسط مدينة غزة.وقالت ولاء أبو مصبح، ممثلة جمعية طريق الحياة التركية بغزة: إنه في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها قطاع غزة، لا بد من مناشدة أصحاب الضمائر الحية؛ للتخفيف من معاناة الشعب ومؤازرته، لافتةً إلى أنه سيتم توزيع (10) آلاف طرد غذائي كمرحلة أولى على الأُسر الفقيرة في مختلف محافظات القطاع.وأكدت أبو مصبح، أن هذه الطرود ما هي إلا بداية لمزيد من العطاء والإغاثة؛ من أجل التخفيف من معاناة الشعب، شاكرةً الشعب الإندونيسي على استجابته لنداء الاستغاثة الذي أطلقه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم يد العون والمساعدة لهم.بدوره، ثمن نزيه البنا مدير حملة "أنقذوا غزة"، والمتحدث باسم تجمع المؤسسات الإندونيسية، المواقف الإنسانية لتجمع المؤسسات الإندونيسية، ومد يد العون لمساعدة الشعب الفلسطيني.وأوضح البنا، أن ما قامت به المؤسسات الكريمة، جاء استجابةً لنداء الإنسانية، الذي أطلقه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.