العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في طلب تسليم جثمان السراديح حتى 14/3

رام الله - دنيا الوطن

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أجلت النظر في الالتماس المقدم من الهيئة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين السراديح، حتى تاريخ 14/3/2018.



وأوضحت الهيئة، أن النيابة الإسرائيلية، تقدمت بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل النظر في تسليم جثمان الشهيد السراديح، وذلك لإبلاغ عائلات القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، مهلة للاعتراض على طلب تسليم جثمان السراديح.



وأضافت، أن العليا الإسرائيلية، قبلت طلب النيابة، وأجلت النظر في التماس الهيئة حتى تاريخ 14/3/2018 بعد أن حددت جلسة سابقة بتاريخ غداً الأربعاء 7/3/2018.



يذكر، أن قوات الاحتلال، أقدمت على قتل الشهيد السراديح قبل أسبوعين، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.