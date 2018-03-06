تحطم طائرة روسية في سوريا ومصرع جميع ركابها

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".



وقالت الوزارة، إن طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم".



وأشارت إلى أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 متراً، موضحةً أن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقاً للمعلومات الأولية، قد يكون عطلاً فنياً.



وبحسب الوزارة الروسية، فإنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، وأن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".