حول المجال الجوي السعودي.. طيران الهند يكذب نتنياهو

حول المجال الجوي السعودي.. طيران الهند يكذب نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كذبت شركة طيران الهند "إير إنديا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن سماح السعودية للشركة الهندية باستخدام مجالها الجوي للرحلات من نيودلهي إلى تل أبيب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنغار قوله اليوم الثلاثاء: "لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية".

وأضاف: "من الممكن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطة هندية أخرى، وشركتنا لا تعلم بهذا الأمر"، معرباً عن أمله "في الحصول على الموافقة قريبا".

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات الجوية المباشرة بين دلهي وتل أبيب، وأنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتنياهو للصحفيين أمس الاثنين أن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية استخدام مجالها الجوي في رحلات مباشرة بين إسرائيل والهند.

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