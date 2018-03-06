الدفاع المدني يخرج الدفعة الأولى من متطوعي سكان روابي

رام الله - دنيا الوطننظمت بلدية مدينة روابي بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة حفلا لتخريج الفوج الأول لمتطوعي الدفاع المدني في مدينة روابي بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية والدفاع، وسبقها مناورات استعراضية لما تعلمه المتطوعون في التدريب الذي تلقوه من الدفاع المدني خلال الشهر الماضي.وحضر الفعالية كل من العقيد حقوقي مأمون العمور مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة، العقيد طاهر غريب مدير عمليات الشرطة في محافظة رام الله والبيرة، العقيد ماجد أسعد مدير الشرطة في بلدة بيرزيت، مدير مركز الشرطة في بلدة عارورة، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلّية عمر سمحة، والمهندس إبراهيم الناطور رئيس بلدية مدينة روابي، ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، وأعضاء المجلس البلدي لمدينة روابي ورؤساء مجالس بلدية القرى والبلدات المجاور وعدد من أهالي المدينة.وشكر الناطور جهود جهاز الدفاع المدني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وشجاعتهم في إنقاذهم، وتعاونهم وحرصهم على توجيههم إلى كيفية التصرّف في حال تعرّضهم إلى ما قد يهدد سلامتهم، لافتاً إلى أهمية التدريبات التي تلقاها المتدربون من أهالي مدينة روابي والعاملين فيها لتفادي الأخطار والعمل ضمن السلامة العامة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون مع الدفاع المدني على كافة الأصعدة.وقال العقيد العمور، إن هذا التخريج يأتي في اليوم العالمي للحماية المدنية والدفاع، بعد إنهاء الدورة التدريبية التي تهدف إلى تجهيز المتطوعين من خلال تدريبات مكثقة تؤهلهم للقيام بإجراءات السلامة العامة للعمل على الحد من الأخطار، شاكرا جهود بلدية مدينة روابي التي عملت على توفير كادر مؤهل للتدريبات من السكان.وأكد المصري على أهمية تلقي سكان مدينة روابي مثل هذه التدريبات من أجل الحفاظ على سلامتهم العامة، شاكراً تعاون مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة على جهودهم الحثيثة طوال فترة التدريب وفي كافة مناطق الوطن.وتضمنت المناورات التي سبقت حفل التخريج، كيفيّة التصرّف السليم في حال اندلاع حريق للنجاة بأقل أضرار ممكنة، الانزلاق بالحبل على البنايات، إنقاذ الأشخاص الذين قد يحتجزون في أماكن يندلع فيها الحريق، تخليص مصابين علقوا داخل مركبتهم إثر حادث أو على الشرفات في البنايات المرتفعة، وكيفية استخدام الأدوات والآليات التي تساعدهم في عملية الإنقاذ، وجرى التعامل مع المناورات على أنها حدث حقيقي.وفي نهاية الحفل، تكلّلت مراسم التخريج بتسليم الدفعة الأولى من المتطوعين شهادات مقدمة من بلدية مدينة روابي ومديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة، كما كرّم المجلس البلدي جهازي الدفاع المدني والشرطة تقديراً لجهودهم، بالإضافة إلى درع تكريمي لمؤسس المدينة بشار المصري.يشار إلى أن التدريب الذي أدارته طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة جرى في أحياء مدينة روابي، وتلقى خلاله المتطوعون مجموعة تدريبات ومحاضرات متنوعة وشاملة، استعرض المدربون خلالها مواضيع مختلفة منها: الخطر الممكن أن يسببه الاستخدام غير السليم للغاز المنزلي والطرق السليمة للتعامل معه، إنقاذ الأشخاص العالقين في الحرائق أو الأماكن المغلقة مثل المركبات، الانزلاق بالحبل على البنايات والنوافذ الزجاجية، الإخلاء في حالة الزلازل والكوارث الطبيعية والكثير من المواضيع المهمة لتحقيق السلامة العامة.