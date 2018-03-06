الشعبية: الشهيد الأعرج تحوّل لأيقونة شكّلت مصدر إلهام لكل المقاومين

رام الله - دنيا الوطن

توجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتحية الفخار والكبرياء والاعتزاز إلى روح الشهيد المثقف المشتبك باسل الأعرج ابن قرية الولجة في ذكرى استشهاده الأولى خلال معركة بطولية خاضها مع الوحدات الخاصة الاسرائيلية في مدينة رام الله بعد مطاردة واسعة، استمرت لعدة شهور.



واعتبرت الجبهة، أن الشهيد الأعرج تحوّل باستشهاده إلى أيقونة ستظل خالدة في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وسيبقى صداها دليلاً وإلهاماً لكل المقاومين، حيث صنع باستشهاده وبكل الدروس والعبر التي جسدها في هذه التضحية، جسراً لمرور الثائرين من بعده، ليكملوا طريقه وطريق الأحرار، الذي رسموه بدمائهم وتضحياتهم.



وقالت الجبهة في هذه المناسبة: إن الشهيد المثقف باسل الأعرج اختار بإيمان وقناعة راسخة، أن يختصر حياته القصيرة ليشكّل المثل والقدوة، مدركاً أنها الطريق الأصوب والجدوى المستمرة على طريق انبلاج فجر النصر الذي كان مؤمناً بتحققه يوماً.



وأضافت الجبهة أن الشهيد الأعرج كرس في حياته ثقافة الاشتباك.



وأكدت الجبهة، أن الأعرج انحاز بالكامل إلى الهدف، ولم يُحيّد الفكرة الأصيلة أو يحرفها عن مسارها الطبيعي وجعلها في خدمة تعزيز الهوية الوطنية وفي مواجهة محاولات كي الوعي وتذويب المفاهيم الوطنية، واستطاع بكلمات بسيطة أن يفتت كل المصطلحات الدخيلة، كما لم يختزل الفكرة في إطار المنفعة الخاصة أو الشهرة بل ساهم في نشر الفكرة النبيلة والأفكار التقدمية خلال تجربة "باص 47"، والتي أكد فيها أن فلسطين هي الوطن والأرض والقضية والإنسان والهوية والتراث والمقدسات مهما حاول الاحتلال طمس وتزوير الحقائق، ومهما تآمر وتنازل عنها المغرضون.



واعتبرت الجبهة، أن الوفاء للشهيد باسل الأعرج ولأحمد جرار وغسان وعدي أبو جمل وياسين السراديح ولقائمة طويلة من الشهداء، بالإصرار على المضي في طريق المبادئ والمقاومة والفكرة النبيلة والمبدئية التي ناضلوا واستشهدوا من أجلها حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني.