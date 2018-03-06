محمد بن سلمان: قضية قطر "تافهة جداً" يستطيع أي وزير حلها

رام الله - دنيا الوطن

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السبيل الأمثل لحل أزمة قطر، يتم بالتعامل معها على غرار تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كوبا، مؤكداً أن عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر.



وخلال مؤتمر صحفي، عقده في سفارة بلاده بالقاهرة: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوي شارعًا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع حل الأزمة القطرية".



وأضاف: "الطريقة الوحيدة لحل الأزمة مع قطر تكون على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع كوبا عام 1959، عندما تدهورت العلاقات الأمريكية الكوبية بشكل كبير بعد الثورة الكوبية المناهضة لسياسات واشنطن، الأمر الذي أسفر عن قطع واشنطن علاقتها مع كوبا، وفرضها حظراً اقتصادياً على الأخيرة ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 1960، ولم تُخفف سوى بعض تلك القيود خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما".



وعن إيران، قال بن سلمان: هي "نمر من ورق"، نافياً اضطهاد أبناء الطائفة الشيعية في بلاده، وأضاف: "شيعة السعودية يساهمون في نهضتها، ويتولون مناصب قيادية فيها".