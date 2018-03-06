قراقع: إسرائيل حولت محاكمها لأداة سياسية لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني

قراقع: إسرائيل حولت محاكمها لأداة سياسية لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن سلطات الاحتلال، حولت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، حيث أصبح القضاء الإسرائيلي الجبهة الخلفية في خدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، وغطاء قانونياً لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية "المحتلة" التي تنتهك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع فيها أصول المحاكمات العادلة.

وقال قراقع: إن الأسرى الإداريين (500) معتقل، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018 وإنهم هددوا باللجوء إلى وسائل أخرى من الاحتجاج إذا لم يتم وضع حدّ لسياسة اعتقالهم التعسفي.

وأشار قراقع إلى أن العشرات من الأسرى، أمضوا أكثر من 15 عاماً قيد الاعتقال الإداري بشكل متقطع دون معرفتهم سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم، وبالتالي حولت سلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين إلى اتفاقية لحماية جرائم الاحتلال وانتهاكاته التعسفية، عندما أصبح الاعتقال الإداري قاعدة عامة، وعقاباً جماعياً وليس أمراً طارئاً واستثنائياً كما تنص الاتفاقية، وحرمت المعتقلين من حقهم بالحصول على محاكمة عادلة ونظامية.

وكشف قراقع، أن لقاءات جرت بين لجنة الأسرى الإداريين في سجن (عوفر) وضباط من المخابرات الإسرائيلية، لم تسفر عن نتائج بإنهاء معاناة المعتقلين الإداريين.

واعتبر قراقع، أن الاعتقال الإداري بصفته احتجازاً تعسفياً لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، يقع ضمن تعريف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 كجرائم حرب.

ودعا قراقع إلى تفعيل التحرك الشعبي والقانوني على كل المستويات، لدعم ومناصرة الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية من أجل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

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