واشنطن: الحد من صلاحيات كوشنر الأمنية لم يؤثر على مباحثات ترامب ونتنياهو

واشنطن: الحد من صلاحيات كوشنر الأمنية لم يؤثر على مباحثات ترامب ونتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، إن قرار خفض مستوى التصريح الأمني لمستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لم يؤثر على دوره في مباحثات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، حول مدى تأثير خفض التصريح على موقف كوشنر في الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي: "لم يؤثر على الإطلاق على حد علمي، ودور كوشنر لم يتأثر اليوم"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

ومُنع كوشنير صهر الرئيس الأمريكي من الوصول للمعلومات المصنفة سرية والأكثر حساسية، مما انعكس سلباً على الدور الذي يقوم به بتكليف من الرئيس.

وكانت وسائل إعلامية، ذكرت نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن درجة التصريح الأمني لكوشنر خفضت من عالية السرية إلى سرية، مع تقليص وصوله إلى المعلومات ذات الأهمية الأمنية القصوى، وذلك بعد أن كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ريموند ماكماستر عن اتصالات غير مبلغ عنها، عقدها صهر الرئيس الأمريكي مع مسؤولين أجانب دون تنسيق في إطار مجلس الأمن القومي.

وذكرت المصادر أن كوشنير دخل في صراع مع رئيس جهاز موظفي البيت الأبيض جون كيلي، الذي وجّه بوقف الصلاحيات الأمنية لعدد من الأشخاص بينهم كوشنير، تقدموا بطلب منحهم تصاريح دائمة قبل شهر حزيران/ يونيو الماضي، ولم يحصلوا على الموافقة حتى الآن.

وكان ترامب نفسه أعلن، الأسبوع الماضي، أن قرار منح كوشنير وصولاً كاملاً إلى المعلومات عالية السرية، يعود إلى كيلي.

وأعرب عدد من المسؤولين في البيت الأبيض عن تخوفهم من احتمال تأثير المسؤولين الأجانب على كوشنر خلال لقائه بهم، وإمكان أن يسلمهم أسرار الدولة، بسبب قلة خبرته الدبلوماسية.

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