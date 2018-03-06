هل يستطيع "كيم جونج أون" إعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية؟

هل يستطيع "كيم جونج أون" إعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية؟
كيم جونج اون الزعيم الكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال لوفد زائر رفيع المستوى من كوريا الجنوبية: إنه يرغب بشدة في تحسن العلاقات بين البلدين و"كتابة تاريخ جديد لإعادة الوحدة" مع الجارة الجنوبية.

وأوضحت الوكالة، أنه بعد أن سمع أون، من المبعوث الخاص للشطر الجنوبي، بنية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقد قمة بين البلدين، تبادل الزعيم الكوري الشمالي، وجهات النظر، وأبدى موافقة شافية" ولم تذكر أي تفاصيل عن تلك الموافقة.

وأضافت الوكالة في تقريرها، "أعطى تعليمات مهمة للجهات المعنية، لاتخاذ خطوات عملية سريعة من أجل ذلك، تبادل أيضاً وجهات نظر عميقة حول مسائل تخفيف حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، وتفعيل الحوار متعدد الجوانب، والاتصال والتعاون والتفاهم".

أخبار ذات صلة

واشنطن: الحد من صلاحيات كوشنر الأمنية لم يؤثر على مباحثات ترامب ونتنياهو

واشنطن: الحد من صلاحيات كوشنر الأمنية لم يؤثر على مباحثات ترامب ونتنياهو

ثلاثة أهداف يسعى نتنياهو لتحقيقها خلال زيارته لواشنطن

ثلاثة أهداف يسعى نتنياهو لتحقيقها خلال زيارته لواشنطن

محلل سياسي: نتائج الانتخابات الإيطالية شبه معلنة

محلل سياسي: نتائج الانتخابات الإيطالية شبه معلنة

خوف إسرائيلي بسبب مفاعل (ديمونا)

خوف إسرائيلي بسبب مفاعل (ديمونا)

الجيش الإسرائيلي يزيد فترة التدريب &#34;استعداداً للحرب&#34;

الجيش الإسرائيلي يزيد فترة التدريب "استعداداً للحرب"

اليمين الإسرائيلي يتهم (أيباك) بتزييف موقف إسرائيل بشأن حل الدولتين

اليمين الإسرائيلي يتهم (أيباك) بتزييف موقف إسرائيل بشأن حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمنع الفتى &#34;الجنيدي&#34; من السفر

سلطات الاحتلال تمنع الفتى "الجنيدي" من السفر

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الاتحادات البرلمانية بالتصدي لعنصرية الكنيست

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الاتحادات البرلمانية بالتصدي لعنصرية الكنيست

بسيسو يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان ملف المكتبة الوطنية

بسيسو يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان ملف المكتبة الوطنية

عربي

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

البنتاغون: &#34;غصن الزيتون&#34; تؤثر سلباً في الحرب على تنظيم الدولة

البنتاغون: "غصن الزيتون" تؤثر سلباً في الحرب على تنظيم الدولة

قوات الشرعية تستعيد مناطق استراتيجية شمال غربي صعدة

قوات الشرعية تستعيد مناطق استراتيجية شمال غربي صعدة

تأسيس صندوق بـ 16 مليار دولار.. هذه تفاصيل الاتفاقات السعودية المصرية

تأسيس صندوق بـ 16 مليار دولار.. هذه تفاصيل الاتفاقات السعودية المصرية

منوعات

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين &#34;ذا فويس&#34; فلن تقطع المرحلة الأولى

أحمد ماضي عن اليسا..لو كانت من مشتركين "ذا فويس" فلن تقطع المرحلة الأولى

فيديو وصور:&#34;سلمى حايك&#34; بفستان ومكياج &#34;مبتذل&#34; بحفل الأوسكار

فيديو وصور:"سلمى حايك" بفستان ومكياج "مبتذل" بحفل الأوسكار

&#34;مجموعة MBC&#34; توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

"مجموعة MBC" توقِفُ عرض المسلسلات التركية... والسبب؟

مسؤول هندي: &#34;موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث&#34;

مسؤول هندي: "موت الفنانة سريديفي كابور لم يكن مجرد حادث"