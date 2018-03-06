هل يستطيع "كيم جونج أون" إعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية؟

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال لوفد زائر رفيع المستوى من كوريا الجنوبية: إنه يرغب بشدة في تحسن العلاقات بين البلدين و"كتابة تاريخ جديد لإعادة الوحدة" مع الجارة الجنوبية.



وأوضحت الوكالة، أنه بعد أن سمع أون، من المبعوث الخاص للشطر الجنوبي، بنية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقد قمة بين البلدين، تبادل الزعيم الكوري الشمالي، وجهات النظر، وأبدى موافقة شافية" ولم تذكر أي تفاصيل عن تلك الموافقة.



وأضافت الوكالة في تقريرها، "أعطى تعليمات مهمة للجهات المعنية، لاتخاذ خطوات عملية سريعة من أجل ذلك، تبادل أيضاً وجهات نظر عميقة حول مسائل تخفيف حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، وتفعيل الحوار متعدد الجوانب، والاتصال والتعاون والتفاهم".