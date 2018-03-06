نعيم: الأزمة الإنسانية بغزة تنذر بانفجار مجتمعي فِي كل الاتجاهات

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية، ووزير الصحة الفلسطيني السابق: "لم يعد خافياً على أي كان، داخل فلسطين أو خارجها، فلسطينياً كان أو أجنبياً، الأزمات الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر، لو سألنا أحد أطفالنا اليوم لعدد هذه الأزمات عن ظهر قلب".وفي كلمته خلال مؤتمر لمؤسسة (فورورد ثنكنج) حول الأزمة الإنسانية في غزة الأربعاء الماضي، قال نعيم: "رغم صغر غزة المحاصرة جغرافياً، وضعف إمكانياتها الاستراتيجية، إلا أنه لم تخل طاولة اجتماعات محلية أو إقليمية أو دولية من بحث موضوعها، وكيفية التعاطي مع أزماتها الإنسانية".وأضاف: "أعتقد أن من فرض الحصار على القطاع ليس شخصاً جاهلاً أو غبياً أو لا يعرف قيمة وخطورة ما يقوم به، فالحصار ظاهرة تاريخية استعملها الإنسان منذ فجر التاريخ كأداة مهمة لإخضاع أخيه الإنسان، وفِي التاريخ الحديث كثير من التجارب (كوبا، قبرص، العراق، إيران طبعاً مع الفارق في السياقات السياسية) والتي استمرت لعقود، بما يمكن للدارسين من معرفة أدق التداعيات لهذه الأداة، الحصار هو استمرار "الحرب" ولكن بأدوات ناعمة".وحَمّل نعيم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحصار الظالم المفروض على القطاع بصفته الكيان المحتل حسب القانون الدولي، ولكنه أشار إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقل عن "إسرائيل"، إن لم تفوقها، لأنه لولا الغطاء والدعم الدولي لما تمكن الاحتلال من فرض هذا الحصار، أو على الأقل بهذه القسوة وطوال هذه المدة.وأوضح نعيم، أن المطلوب اليوم هو تسليط الضوء على جوانب لم تذكر سابقاً أو تأخذ حقها من البحث، أو على الأقل لم تأخذ القدر الكاف من اهتمام صناع القرار في الداخل والخارج، بدلاً من إعادة تكرار الأرقام والاحصائيات، مع أهميتها وخطورتها.وأشار نعيم إلى أن ما يريده الفلسطينيون هو فك الحصار فوراً وإعطاء الفلسطينيين الفرصة لحل مشاكلهم، وفتح المعابر، وطالب بدعم (أونروا) لتتمكن من تلبية كل ما هو مطلوب منها لصالح اللاجئين.وقال: "إن المطلوب أيضاً هو مغادرة مربع الانقسام فوراً وإنجاز المصالحة، وإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني، واختيار قيادة جديدة لشعبنا".وأكد نعيم في نهاية كلمته، أن "إسرائيل" لن تتمكن من شطب الفلسطينيين وحقوقهم بمثل هذه الأدوات، ولن يحميها ويحل مشكلتها الوجودية مثل هذا السلوك اللاإنساني، وإن لم تنتهِ المشكلة في أقرب فرصة، فإن الانفجار المجتمعي قادم في وجه الجميع وفِي كل الاتجاهات.