الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%

الطلاق في السعودية يصل لنسبة 40%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغت حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية، أكثر من 40% مقارنة مع حالات الزواج خلال شهر شباط/ فبراير الماضي بواقع 11882 حالة عقد، فيما بلغت حالات الطلاق 4858 حالة طلاق، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في حالات الزواج والطلاق على مستوى المملكة بواقع 1674 حالة زواج يقابلها 662 حالة طلاق لطرفين - أو أحدهما - سعوديين، فيما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في حالات الزواج والطلاق بواقع 2753 عقد زواج و1445 صك طلاق.

 وجاءت الرياض في المركز الثاني 2575 حالة زواج و914 حالة طلاق، فيما كانت منطقة الباحة الأقل بواقع 128 حالة زواج و75 حالة طلاق.

وقالت إيمان العمر الاخصائية الاجتماعية وفق صحيفة (اليوم) السعودية، إن ارتفاع نسبة الطلاق أمر يستحق الوقوف أمامه؛ لمعرفة الأسباب المؤدية لهذا الارتفاع؛ لتقديم حلول لها نحو حياة أسرية مستقرة وسعيدة، حيث إن مفاهيم الزواج اختلفت، وعلينا تصحيح أفكار الشباب والشابات وفق منظومة القيم، إضافة إلى اختلاف الفكر والشخصية والطباع وعدم القدرة على التوافق مع الآخر، ومحاولة سيطرة كل طرف على الآخر.

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