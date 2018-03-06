قراقع: نرفض الابتزاز الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب

رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، التأكيد على موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الرافض للابتزاز الإسرائيلي باقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب، معتبراً ذلك قرصنة وسرقة لأموال شعبنا.



وشدد قراقع، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، تعقيباً على مصادقة الكنيست على مقترح قانون قرصنة أموال الضرائب، على رفض التهديد الإسرائيلي الهادف لتجريم الأسرى، وتجريدهم من مكانتهم القانونية والنضالية ووصمهم بالإرهاب.



وأشار قراقع إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي، يأتي كجزء من العدوان والحرب الشاملة على شعبنا، والتي تصاعدت عقب الإعلان الأمريكي بشأن القدس.