لجنة عربية لطرح مشروع قرار فلسطيني جديد بمجلس الأمن الدولي

لجنة عربية لطرح مشروع قرار فلسطيني جديد بمجلس الأمن الدولي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن اللجنة المشكلة من مجلس السفراء العرب، تقوم في الوقت الحالي بعقد لقاءات وإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن كل على حدة، لاستطلاع مواقفهم تجاه التصويت لصالح مشروع قرار جديد من المزمع تقديمه حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، التي جاءت ضمن خطابه الأخير في مجلس الأمن.

وأضاف منصور، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القرار يتضمن ثلاثة ملفات هي: النظر في طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وأشار السفير منصور، إلى أنه وبعد الانتهاء من المشاورات، سيتم نقل ردود الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى القيادة ومجلس السفراء العرب؛ لتحديد الخطوات المقبلة في مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الخاص بشأن الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قال السفير منصور، إن المؤتمر، سيكون قصيراً وبجلسة واحدة لمدة ثلاث ساعات في منتصف هذا الشهر في مقر منظمة (الفاو) في روما، للبحث في الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، ووضع الخطوات اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين، وتوفير المصادر المالية التي تؤهلها لذلك.

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