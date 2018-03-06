زملط: القيادة لن تتعامل مع صفقة لا تضمن حقوق الفلسطينيين

زملط: القيادة لن تتعامل مع صفقة لا تضمن حقوق الفلسطينيين
السفير الفلسطيني بواشنطن - حسام زملط
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، أن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي صفقة لا تؤدي إلى سلام عادل وشامل، يضمن الحق الفلسطيني أولاً، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت أهليتها كراعٍ لعملية السلام في وقت ستتجه القيادة فيه للصين وروسيا، ليكون لهم دور أكبر في العملية السلمية.

وقال زملط، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن القيادة لن تشارك في أي مفاوضات ليست القدس ملفاً رئيسياً فيها، مشيراً إلى أن الحديث عن السلام، يتطلب الاستناد إلى الشرعية الدولية التي تكفل حقوق شعبنا.

وأضاف: "لقد طالبنا العالم بتشكيل آلية دولية تنفذ وتطبق القانون الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين، وأن تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وبعد ذلك نذهب لمفاوضات حقيقية".

وشدد زملط، على التبني الفلسطيني كاملاً لرؤية الرئيس محمود عباس للسلام، مضيفاً أن شعبنا لديه الكثير من البدائل للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وهذا يفتح أمامنا فرصاً جديدة لنقول للعالم إما أن نكون أو لا نكون.

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